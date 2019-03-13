Веру Брежневу просто тошнит от занятия, которое обожают другие женщины. Для певицы это настоящая пытка: артистка терпеть не может заниматься шопингом.

Веру Брежневу просто тошнит от занятия, которое обожаютдругие женщины. Для певицы это настоящая пытка: артистка терпеть не можетзаниматься шопингом.Известная певица завидует индусам. Они ходят водной одежде. Если бы профессия не обязывала артистку следить за внешним видом,она последовала бы их примеру."Последнее времяпрепровождение, которое может быть уменя в списке в каком– либо городе – это шопинг. Возможно его даже и не будет всписке. Исключение только, если мне реально что-то нужно. Допустим, я забыланоски, мне срочно нужно пойти и купить", – рассказала Брежнева.Дочерям певицы ее "болезнь" не передалась. Пословам , младшая девочка любит ходить за канцтоварами. А старшая– она живет и учится в США – ходит по магазинам без матери.Сама же Брежнева ходит, в основном, в продуктовые магазины иаптеки. Она признается, что в магазинах у нее начинает кружиться голова иподступает тошнота. "Я не могу там находится. Я если и хожу ради детей,для меня это сродни пытке. Я заметила, что и дети не так сильно любят, ноприходится все равно", – добавила Вера Брежнева.Кроме того, артистка заявила, что никогда не была украинскойпевицей. не участвовала ни в одной "Песне года" наУкраине. Украинская певица, по мнению общества, должна петь на украинском языке– а у артистки, по ее словам, такихпесен нет. Даже самый первый концерт 16-летней Веры Брежневой в составе "ВИАГры", был в Санкт-Петербурге – а не в Киеве.