Веру Брежневу просто тошнит от занятия, которое обожают
другие женщины. Для певицы это настоящая пытка: артистка терпеть не может
заниматься шопингом.
Веру Брежневу просто тошнит от занятия, которое обожают
другие женщины. Для певицы это настоящая пытка: артистка терпеть не может
заниматься шопингом.
Известная певица завидует индусам. Они ходят в
одной одежде. Если бы профессия не обязывала артистку следить за внешним видом,
она последовала бы их примеру.
"Последнее времяпрепровождение, которое может быть у
меня в списке в каком– либо городе – это шопинг. Возможно его даже и не будет в
списке. Исключение только, если мне реально что-то нужно. Допустим, я забыла
носки, мне срочно нужно пойти и купить", – рассказала Брежнева.
Дочерям певицы ее "болезнь" не передалась. По
словам , младшая девочка любит ходить за канцтоварами. А старшая
– она живет и учится в США – ходит по магазинам без матери.
Сама же Брежнева ходит, в основном, в продуктовые магазины и
аптеки. Она признается, что в магазинах у нее начинает кружиться голова и
подступает тошнота. "Я не могу там находится. Я если и хожу ради детей,
для меня это сродни пытке. Я заметила, что и дети не так сильно любят, но
приходится все равно", – добавила Вера Брежнева.
Кроме того, артистка заявила, что никогда не была украинской
певицей. не участвовала ни в одной "Песне года" на
Украине. Украинская певица, по мнению общества, должна петь на украинском языке
– а у артистки, по ее словам, таких
песен нет. Даже самый первый концерт 16-летней Веры Брежневой в составе "ВИА
Гры", был в Санкт-Петербурге – а не в Киеве.