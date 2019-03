Российский нападающий Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче с Вашингтон Кэпиталз в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина стало 1000 очков в заокеанской карьере.

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче с "Вашингтон Кэпиталз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина стало 1000 очков в заокеанской карьере.Таким образом, Евгений Малкин оказался пятым представителем России, кому покорился данный рубеж. До него этого добились Сергей Федоров (1179 очков), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029) и Александр Овечкин (1200).Congratulations to Evgeni Malkin on becoming the 88th player in NHL history to reach 1,000 points. What an incredible career accomplishment. #Ma1Kin pic.twitter.com/5ntZ6CQC56— Pittsburgh Penguins (@penguins) 13 марта 2019 г.Встреча между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" завершилась со счетом 5:3 в пользу "пингвинов". Отметим, что российский форвард "столичных" Александр Овечкин набрал в этой встрече 1200-е очко в НХЛ. Также одну передачу в свой актив записал его партнер по команде Дмитрий Орлов.