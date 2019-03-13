Так называемый, антихулиганский закон принял французский Сенат. Этот документ расширяет полномочия властей и полиции в противодействии хулиганам и вандалам.

Так называемый, "антихулиганский закон" принял французский Сенат.Этот документ расширяет полномочия властей и полиции в противодействии хулиганам и вандалам. Все это связано с акциями протеста, которые организуют так называемые "желтые жилеты", сообщает "Россия 24".С прошлого года прошло 17 манифестаций, которые сопровождаются жестокими столкновениями и массовыми задержаниями. Теперь участникам нельзя будет скрывать свои лица. Также законопроект дает властям право не допускать к протестам отдельных граждан.Законопроект внес на рассмотрение президент страны Эммануэль Макрон.