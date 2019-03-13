Она займет место уходящего Владимира Лебедева

Она займет место уходящего Владимира ЛебедеваВладимирское региональное отделение партии «Единая Россия» решило вопрос о кандидате, который заменит в Законодательном Собрании Владимирской области директора ковровского завода «КЭМЗ» Владимира Лебедева, который сложил с себя депутатские полномочия. В ЗС вернется заслуженный врач РФ и бывший главный врач врач второго городского роддома Ирина Кирюхина.Напомним, Владимир Лебедев избрался в ЗакСобрание по списку партии «Единая Россия», потому при его уходе повторные выборы проводить уже не надо.Ирина Кирюхина – депутат Законодательного Собрания шестого созыва (с 2013 по 2018 год), была председателем комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.