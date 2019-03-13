Фотография столкновения двух галактик, сделанных телескопом Hubble, заставили астрономов задуматься о судьбе человечества. До катастрофы в Млечном пути, по версии ученых NASA, осталось, по космическим меркам, совсем немного.

Фотография столкновения двух галактик, сделанных телескопом Hubble,заставили астрономов задуматься о судьбе человечества. До катастрофы в Млечномпути, по версии ученых NASA,осталось, по космическим меркам, совсем немного.Телескоп Hubble запечатлел объект под названием NGC 6052. Как отметили в , оннаходится в созвездии Геркулеса, на расстоянии около 230 световых лет от Земли.Этот объект обнаружил в 1784 году английский астроном Уильям Гершель. Он описалNGC 6052 как единую галактику "неправильной" формы. Но позжевыяснилось, что это две "столкнувшиеся" галактики.Специалисты объясняют, что сила гравитационного притяжениямного лет назад начала соединять галактики друг с другом, меняя траекторию ихзвезд и погружая системы в хаос. При этом небесные тела не сталкиваются друг сдругом – ведь расстояния между звездами слишком велики по сравнению с ихразмерами.Ученыепредупреждают, что та же участь ждетти нашу галактику Млечный путь. Она так жестолкнется со своей ближайшей соседкой. И произойдет это, по космическиммеркам, довольно скоро – через каких-нибудь 4 миллиарда лет, пишет .Телескоп Hubble, с помощью которого было совершено открытие , был запущен 24 апреля 1990 года. Недавно в работе телескопа произошел сбой, связанный с функционированием широкоугольной камеры. Но 7 марта его работу восстановили в полном объеме.