Министерство здравоохранения России предложило приравнять электронные сигареты к обычным. Причиной такого решения стал повышенный интерес молодых людей к такой продукции.

Министерство здравоохранения России предложило приравнять электронные сигареты к обычным. Причиной такого решения стал повышенный интерес молодых людей к такой продукции.Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что ведомство готовится представить концепцию по защите жителей страны от табака. Согласно новой редакции, обращение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака будет регулироваться, как и у обычных сигарет.Эксперты объяснили, что при составлении документа они опирались на решение Всемирной организации здравоохранения, принятое 6 октября прошлого года. В документе предложили принять меры по предотвращению "начала употребления инновационных и новых видов табачных изделий".Миндздрав подчеркивает, что вейпы и системы нагревания табака пользуются огромной популярностью среди российской молодежи. По мнению ведомства, сложившаяся ситуация может спровоцировать "новую эпидемию никотиновой зависимости", и таким образом негативно повлиять на результаты, которые государство достигло "при реализации политики предотвращения употребления табака", сообщает .На данный момент ЭДСН (электронные системы доставки никотина) можно использовать в любых общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Создатели этих устройств называют их более безопасными, в отличие от обычных сигарет. Кроме того, их активно рекламируют, уточняет телеканал "".