В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шальке-04 команда Хосепа Гвардиолы вновь оказалась сильнее. Горожане выиграли на своем поле со счетом 7:0 и вышли в следующий раунд турнира. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шальке-04" команда Хосепа Гвардиолы вновь оказалась сильнее. "Горожане" выиграли на своем поле со счетом 7:0 и вышли в следующий раунд турнира. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро.Чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, немецкому клубу необходимо было забить два мяча и при этом не пропустить. Однако уже в первом тайме хозяева поля разрушили все мечты футболистов "Шальке" о выходе в следующий раунд.До перерыва англичане трижды огорчили вратаря гостей Ральфа Фермана. За "МанСити" дважды отличился Серхио Агуэро. Еще один мяч записал на свой счет Лерой Зане.Во втором тайме Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Филип Фоден и Габриэл Жезус упрочили преимущество своей команды. Гости же так и не смогли пробить Эдерсона.Напомним, что первый матч 1/8 финала между "Манчестер Сити" и "Шальке-04" завершился со счетом 3:2 в пользу "горожан".