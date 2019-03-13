Бизнес-леди призналась в Instagram, что давно страдает из-за проблем со зрением. Мария Погребняк сообщила, что готовится к операции на глаза.

Бизнес-леди призналасьв Instagram, что давно страдаетиз-за проблем со зрением. Мария Погребняксообщила, что готовится к операции на глаза.Светская львица пробовала носить очки илинзы, но быстро разочаровалась в них. Теперь жена футболиста Павла Погребняка собраласьнавсегда избавиться от проблемы."Я решилась на операциюна глаза", – поделилась Мария Погребняк с фолловерами. Она долгооткладывала поход к офтальмологу, но все же посетила специалиста, который пообещалей вернуть стопроцентное зрение совершенно безболезненно."Меня напугала любимаясвекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами. А ещенельзя будет пользоваться телефоном и компьютером", – написала Мария Погребняк."Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как поутрам отвожу детей в школу", – добавила супруга футболиста.Медик заверил МариюПогребняк, что операция займет меньше минуты. Более того, ей пообещали, чтовмешательство не скажется негативно на привычном образе жизни.Операция светской львице предстоит 14 марта. Пройдет она в однойиз частных клиник Москвы. Подписчики поддержали и собственными примерами изжизни приободрили , посоветовав не бояться и делать операциюобязательно.Ранее ответила хэйтерам, раскритиковавший ее "детскую" фигуру. Жена Погребняка отреагировала с юмором. По словам Марии, пока злопыхатели обсуждают ее фигуру, они с мужем проводят время с пользой – занимаются любовью.