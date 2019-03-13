Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой правительства
Дмитрием Медведевым предстоящий отчет кабмина перед депутатами. Речь шла и о повышении качества принимаемых
законов, а для этого необходимо более глубокое взаимодействие двух ветвей
власти.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой правительства
Дмитрием Медведевым предстоящий отчет кабмина перед депутатами. Речь шла и о повышении качества принимаемых
законов, а для этого необходимо более глубокое взаимодействие двух ветвей
власти.
Главной темой встречи стал запланированный на 17 апреля в Госдуме
отчет правительства о результатах его деятельности. Это традиционное
мероприятие, каждый год глава кабмина и его подчиненные приходят на Охотный Ряд
для серьезного и обстоятельного общения с депутатами.
На сегодняшней встрече Дмитрий Медведев поддержал
предложение руководства Госдумы о внесении поправок в принятый в первом чтении
законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров.
Благодаря этому документу, правительство сможет утвердить для всех регионов
единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы избежать его занижения при
установлении доплат.
Премьер-министр также проинформировал спикера Думы о
принятом решении рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое
чтение на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов. По
мнению Вячеслава Володина, это повысит качество принимаемых законов.