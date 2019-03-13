Лондон своими бездоказательными заявлениями влияет на ход
следствия по делу Скрипалей. МИД России рассчитывает, что британская сторона
все же ответит на вопросы об отравлении в Солсбери, которые интересуют Москву.
Лондон своими бездоказательными заявлениями влияет на ход
следствия по делу Скрипалей. МИД России рассчитывает, что британская сторона
все же ответит на вопросы об отравлении в Солсбери, которые интересуют Москву.
МИД России обратился к послу Великобритании в Москве Лори
Бристоу после заявления дипломата о . В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают
в ближайшее время получить ответы на все интересующие российскую сторону
вопросы относительно инцидента в Солсбери.
Обращение МИДа стало реакцией на высказывания британского
дипломата. Бристоу на днях в очередной раз публично обвинил Россию в отравлении
экс-шпиона Сергея и его дочери Юлии. При этом, как обычно, никаких
доказательств своей версии не представил: по его словам, Лондон "пока не готов" обнародовать
часть информации, напоминает .
"Наши озабоченности и вопросы к британским властям до
сих пор остаются без должной реакции. Надеемся в ближайшее время услышать от
Посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами
проблемы, а не туманные речи на тему "Russians did it", – сказано в
заявлении российского дипломатического ведомства.
Международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же заявил, что было использовано вещество российского производства под названием "Новичок", обвинил во всем Москву и ввел санкции. Позже санкции по делу Скрипалей поддержали другие западные страны, в том числе США.
В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента Сергея и его дочери давно нет на территории страны. А действия Лондона в деле Скрипалей направлены на то, чтобы поддерживать в британском обществе манию "русской угрозы".