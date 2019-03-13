Лондон своими бездоказательными заявлениями влияет на ход следствия по делу Скрипалей. МИД России рассчитывает, что британская сторона все же ответит на вопросы об отравлении в Солсбери, которые интересуют Москву.

Лондон своими бездоказательными заявлениями влияет на ходследствия по делу Скрипалей. МИД России рассчитывает, что британская сторонавсе же ответит на вопросы об отравлении в Солсбери, которые интересуют Москву.МИД России обратился к послу Великобритании в Москве ЛориБристоу после заявления дипломата о . В ведомстве подчеркнули, что рассчитываютв ближайшее время получить ответы на все интересующие российскую сторонувопросы относительно инцидента в Солсбери.Обращение МИДа стало реакцией на высказывания британскогодипломата. Бристоу на днях в очередной раз публично обвинил Россию в отравленииэкс-шпиона Сергея и его дочери Юлии. При этом, как обычно, никакихдоказательств своей версии не представил: по его словам, Лондон "пока не готов" обнародоватьчасть информации, напоминает ."Наши озабоченности и вопросы к британским властям досих пор остаются без должной реакции. Надеемся в ближайшее время услышать отПосла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные намипроблемы, а не туманные речи на тему "Russians did it", – сказано взаявлении российского дипломатического ведомства.Международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон сразу же заявил, что было использовано вещество российского производства под названием "Новичок", обвинил во всем Москву и ввел санкции. Позже санкции по делу Скрипалей поддержали другие западные страны, в том числе США.В российском посольстве в Великобритании считают, что бывшего агента Сергея и его дочери давно нет на территории страны. А действия Лондона в деле Скрипалей направлены на то, чтобы поддерживать в британском обществе манию "русской угрозы".