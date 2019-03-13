Пострадали двое мужчин

Пострадали двое мужчинЖителя Коврова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Обвиняемого задержали после поступившего в полицию сообщения о драке в одном из местных кафе. Между несколькими посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого обвиняемый достал свой нож и нанёс ранения двум мужчинам. В результате инцидента ковровчан увезли в реанимацию.Материалы уголовного дела направлены в суд. Злоумышленнику грозит до 12-ти лет лишения свободы.