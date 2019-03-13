Он пройдет с 21 по 23 июня в Новгородской области

Он пройдет с 21 по 23 июня в Новгородской областиМультиформатный музыкальный фестиваль «КИНОпробы» состоится 21, 22 и 23 июня 2019 года на территории аэродрома «Окуловка» в Новгородской области. Между Санкт-Петербургом и Москвой уже в третий раз соберутся лучшие музыканты страны.Более 50 музыкальных коллективов выступят на самом масштабном фестивале северо-западного региона. Одной из фестивальных традиций является обязательное исполнение всеми участниками хотя бы одной песни группы «КИНО».Удобное расположение (фестиваль находится на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и в непосредственной близости от новой трассы М11) делает фестиваль доступным для жителей двух столиц, а специально организованные туры из городов Северо-западного федерального округа упростит приезд еще из десятка регионов РФ.На самом фестивале будет работать две сцены, два десятка немузыкальных развлекательных активностей, круглосуточная торговля, а также объекты инфраструктуры.Также сохранится социально ответственная билетная политика. Парковка и места под палатки по традиции будут бесплатными, а стоимость входа на фестиваль начинается от 1 000 рублей. Сохранится и специальная льгота для жителей Окуловки, которые смогут беспрепятственно покидать территорию фестиваля и возвращаться по обычному билету категории «Входной».На днях стало известно имя первого хедлайнера фестиваля – 22 июня на сцену выйдет группа «Би-2» с симфоническим оркестром. Музыканты исполнят песни из своей новой пластинки с оркестром, сведение и мастеринг которой пройдут в феврале 2019 года в легендарной лондонской студии Abbey Road.Новое симфоническое звучание вместе с Шурой Би-2 и Сергеем Большаковым будет создавать всемирно известный звукоинженер, обладатель премий Grammy и Emmy, Sam Okell, работавший над альбомами таких групп и исполнителей, как The Beatles, Graham Coxon, One Direction, James Bay, PJ Harvey и Laura Marling, а также над саудтреками ко многим фильмам и сериалам: «Меч короля Артура», «Все деньги мира», «Хоббит», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Гравитация», главному музыкальному кино-хиту 2018 года «Богемская рапсодия» и другим картинам.В новый альбом Би-2 войдут песни из «Горизонта событий» и другие ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции - все желающие смогут услышать их LIVE в ночь с субботы на воскресенье в Окуловке!Дирижёр — Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств России Феликс Арановский.Специальные гостьи – Тина Кузнецова и Manizha.