Между сотрудником магазина и покупателем произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате чего покупатель нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Останкинскому району задержали 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в одном из супермаркетов столицы, расположенном на Проспекте Мира. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между сотрудником магазина и покупателем произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате чего покупатель нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Останкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29