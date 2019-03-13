Злоумышленники, получив от потерпевшего денежные средства в размере 6 млн и пообещав вложить их в бизнес, перестали выходить на связь...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 54-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что знакомые предложили ему продать квартиру, расположенную на улице Удальцова, чтобы вложить денежные средства в бизнес. Мужчина согласился и продал ее, после чего передал вырученные денежные средства в размере 6 млн рублей знакомым. Однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули, заявитель обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались неработающие 50-летний ранее судимый мужчина и 30-летняя женщина, проживающие в Подмосковье.Следователем ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93