В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что около шиномонтажа на улице Красных Зорь происходит драка...
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что около шиномонтажа на улице Красных Зорь происходит драка.
Сотрудники полиции, незамедлительно прибывшие на место происшествия, установили, что в помещении автомойки находился мужчина, которого сопровождал молодой человек, выполняющий функции охранника. Затем к автомойке подъехал автомобиль «Хенде Соната», в котором находились четверо мужчин. Один из приехавших начал предъявлять претензии к гражданину, находящемуся в помещении автомойки. В результате между указанными мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которых они причинили друг другу ножевые ранения. Увидев это, охранник пострадавшего произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону его оппонента, причинив ему огнестрельное ранение головы. После этого все участники конфликта с места происшествия скрылись. Впоследствии оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение.
По факту происшествия Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Предварительно установлено, что причинами конфликта явились личные неприязненные отношения на почве разногласий в сфере бизнеса.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены личности всех шестерых участников конфликта. На Аминьевском шоссе оперативниками был задержан молодой человек, подозреваемый в причинении огнестрельного ранения участнику инцидента. Им оказался 19-летний неработающий приезжий, в отношении которого принято решение о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ. Установлено, что на травматический пистолет, из которого он производил выстрелы, у него имеются разрешительные документы.
В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных участников произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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