В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что около шиномонтажа на улице Красных Зорь происходит драка...

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что около шиномонтажа на улице Красных Зорь происходит драка.Сотрудники полиции, незамедлительно прибывшие на место происшествия, установили, что в помещении автомойки находился мужчина, которого сопровождал молодой человек, выполняющий функции охранника. Затем к автомойке подъехал автомобиль «Хенде Соната», в котором находились четверо мужчин. Один из приехавших начал предъявлять претензии к гражданину, находящемуся в помещении автомойки. В результате между указанными мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которых они причинили друг другу ножевые ранения. Увидев это, охранник пострадавшего произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону его оппонента, причинив ему огнестрельное ранение головы. После этого все участники конфликта с места происшествия скрылись. Впоследствии оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение.По факту происшествия Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Предварительно установлено, что причинами конфликта явились личные неприязненные отношения на почве разногласий в сфере бизнеса.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены личности всех шестерых участников конфликта. На Аминьевском шоссе оперативниками был задержан молодой человек, подозреваемый в причинении огнестрельного ранения участнику инцидента. Им оказался 19-летний неработающий приезжий, в отношении которого принято решение о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ. Установлено, что на травматический пистолет, из которого он производил выстрелы, у него имеются разрешительные документы.В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных участников произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93