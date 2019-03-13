Самоуверенный Петр Порошенко собрался править еще пять лет.
Президент дал понять, что его победа на выборах – дело решенное.
Самоуверенный Петр Порошенко собрался править еще пять лет.
Президент дал понять, что его победа на выборах – дело решенное.
Глава государства уверен, что на выборах 31 марта победит
именно он. Порошенко заявил, что собирается повышать зарплаты и пенсии в
течение следующих пяти лет. Так он
отреагировал на предложение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко отменить
монетизацию субсидий и повышение пенсий.
"Набрались наглости – собираются зарегистрировать
законопроект, которым запретят президенту повышать пенсии и зарплаты, потому
что это подкуп. Я собираюсь подкупать украинцев все следующие пять лет", -
сказал Порошенко, тем самым давая понять, что покидать пост президента он не
собирается.
1 марта президент бросил подачку своим гражданам, незначительно
повысив пенсии, средний размер которых на Украине составляет около 90 долларов.
Одновременно в стране начался второй этап монетизации субсидий: социально
незащищенные граждане смогут получить наличные средства для оплаты услуг ЖКХ.
Тем временем вскрылась афера, которую планировал провернуть
Петр на международной арене. Президент хотел обменять Крым на
членство Украины в Евросоюзе. Об этом поведал экс-президент Грузии Михаил
Саакашвили. Политик заявил, что украинский лидер поделился с ним планами сдать
и так потерянный Крым, но получить членство в ЕС и НАТО, пишет издание
.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. Рейтинги подавляющего большинства претендентов на высший
пост не превышают статистической погрешности. В тройке лидеров актер Владимир
Зеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент
Петр .