Самоуверенный Петр Порошенко собрался править еще пять лет. Президент дал понять, что его победа на выборах – дело решенное.

Самоуверенный Петр Порошенко собрался править еще пять лет.Президент дал понять, что его победа на выборах – дело решенное.Глава государства уверен, что на выборах 31 марта победитименно он. Порошенко заявил, что собирается повышать зарплаты и пенсии втечение следующих пяти лет. Так онотреагировал на предложение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко отменитьмонетизацию субсидий и повышение пенсий."Набрались наглости – собираются зарегистрироватьзаконопроект, которым запретят президенту повышать пенсии и зарплаты, потомучто это подкуп. Я собираюсь подкупать украинцев все следующие пять лет", -сказал Порошенко, тем самым давая понять, что покидать пост президента он несобирается.1 марта президент бросил подачку своим гражданам, незначительноповысив пенсии, средний размер которых на Украине составляет около 90 долларов.Одновременно в стране начался второй этап монетизации субсидий: социальнонезащищенные граждане смогут получить наличные средства для оплаты услуг ЖКХ.Тем временем вскрылась афера, которую планировал провернутьПетр на международной арене. Президент хотел обменять Крым начленство Украины в Евросоюзе. Об этом поведал экс-президент Грузии МихаилСаакашвили. Политик заявил, что украинский лидер поделился с ним планами сдатьи так потерянный Крым, но получить членство в ЕС и НАТО, пишет изданиеВыборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. Рейтинги подавляющего большинства претендентов на высшийпост не превышают статистической погрешности. В тройке лидеров актер ВладимирЗеленский, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президентПетр .