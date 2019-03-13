Журналисты умудрились добыть данные из клиники, где спасают жизнь Юлии Началовой. Однако информация эта далека от оптимистичной.

Журналисты умудрились добыть данные из клиники, где спасают жизнь Юлии Началовой. Однако информация эта далека от оптимистичной.По утверждению , сегодня, 13 марта, Юлию Началову ввели в искусственную кому. О том, как чувствует себя именитая пациентка, репортеры узнали от сотрудника больницы, где находится певица. Говорят, артистка в стабильно тяжелом состоянии."Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители – больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких", – приводит слова своего источника издание.Отец Юлии Началовой Юрий оказался немногословен в ответ на все расспросы представителей СМИ. "Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение", – цитирует отца певицы .Говорят, что Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге, певица давно страдает из-за диабета. Через какое-то время артистка почувствовала себя еще хуже. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови", отмечал "Московский комсомолец". Дальше новости были еще тревожнее.Якобы артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Эти данные подтвердила и помощница исполнительницы Анна Исаева. "Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", – уклончиво сообщила представительница журналистам.