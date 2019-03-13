Матчем в Сент-Луисе между местными блюзменами и Аризоной Койотс продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:3. В составе Сент-Луиса отсутствовал Владимир Тарасенко, ранее получивший травму.

Матчем в Сент-Луисе между местными "блюзменами" и "Аризоной Койотс" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:3. В составе "Сент-Луиса" отсутствовал Владимир Тарасенко, ранее получивший травму.У победителей шайбы забросили Рихард Паник, Винс Хиностроза и Оливер Экман-Ларссон. Автором единственной шайбы у "блюзменов" стал Джейден Шварц.Результаты остальных матчей дня: "Виннипег Джетс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 4:5, "Калгари Флэймз" – "Нью-Джерси Дэвилз" – 9:4, "Анахайм Дакс" – "Нэшвилл Предаторз" – 3:2.