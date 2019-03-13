Российский исполнитель признался, что был ошарашен известием о госпитализации певицы Юлии Началовой. Своими мыслями Прохор Шаляпин поделился в Instagram.

Российский исполнитель признался, что был ошарашен известием о госпитализации певицы Юлии Началовой. Своими мыслями Прохор Шаляпин поделился в Instagram.Финалист проекта "Фабрика звезд-6" прочитал новость о тяжелом состоянии звезды в социальных сетях. Как сообщили журналисты, Юлия Началова попала в больницу из-за резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры. Сейчас исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Страшная новость шокировала музыканта. В комментарии к посту Прохор Шаляпин написал, что "будет молиться" за свою коллегу. "О Боже… Не обратил внимание сразу на жуткое сообщение под фото!!! Будем молиться за Юлю… Дай Бог здоровья", – передает его слова .Напомним, недавно в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" помощница певицы Анна Исаева подтвердила, что звезда действительно находится в тяжелом состоянии. Она отметила, что диагноз будет озвучен позднее.Женщина уточнила, 12-летняя дочь артистки Вера Алдонина не знает, что ее мать была госпитализирована. Девочка находится на гастролях вместе со школой. По словам помощницы, они стараются не тревожить наследницу.