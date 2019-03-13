Модель не упустила случая продемонстрировать стройное тело. Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала свежий снимок в Instagram.

Модель не упустила случая продемонстрировать стройное тело.Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликоваласвежий снимок в Instagram.На фото девушка запечатлена, судя по всему, в раздевалкефитнесс-клуба. Анастасия позирует в черном боди, открывающим ее длинные худенькиеножки.Шубская сетует, что ранее не надевала подобных нарядов, однакосейчас находит их удобными. "И почему я раньше не носила боди?" – спросила онасаму себя.Фолловеры отметили, что Анастасия потрясающе выгладит.Сложно поверить, что около полугода назад модель подарила мужу первенца – сына Сергея.У Шубской нет ни грамма лишнего веса.Напомним, что Анастасия – младшая дочь актрисы ВерыГлаголевой. Звезда несколько лет назад скончалась от онкологического заболевания.Шубская до сих пор не отошла от трагедии. Ей очень не хватает родительницы, особеннотеперь, когда она тоже познала счастье материнства. С малышом Анастасии помогаетняня и сестры, которые частенько приезжают в гости и дают ценные советы повоспитанию. В личном микроблоге модель иногда делится снимками с сыном, однаколицо мальчика не показывает.Сейчас девушка живетв Вашингтоне. Супруг модели играет за местный клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".Сейчас Александр Овечкин борется за очередной Кубок Стенли.