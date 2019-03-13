Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего Аллу Пугачеву к господину Киркорову

Один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, расследование которого завершило МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика он назвал шоумена Максима Галкина, якобы приревновавшего Аллу Пугачеву к господину Киркорову. В допросе всех троих и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие. Защита собирается обжаловать отказ в Генпрокуратуре. Сам Максим Галкин комментировать события в Дагестане не стал.Еще в конце декабря прошлого года следователь МВД, занимавшаяся уголовным делом, отказалась инкриминировать фигурантам приготовление к совершению теракта на концерте Филиппа Киркорова — в связи с отсутствием состава преступления. Однако 4 марта предполагаемым членам ячейки запрещенного в России Исламского государства (ИГ) было предъявлено обвинение.Сами фигуранты отрицают свою вину в подготовке к теракту. Более того, обвиняемый Хидирнеби Казуев неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина. По версии Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова — на почве ревности к Алле Пугачевой, сделал вывод из якобы состоявшегося разговора дагестанец. Казуев утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. Позднее, утверждал Казуев, он отказался от плана, опасаясь, что могут пострадать много людей. Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.Хидирнеби Казуев ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей господ Галкина и Киркорова, а также пугачевой Аллы борисовны (как написано в ходатайстве,— “Ъ”), и проведении очных ставок с ними. Следователь МВД пришла к выводу, что эти показания даны с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу, объективно ничем не подтверждаются, и отклонила ходатайство.Это не моя тема,— сказал Максим Галкин, узнав о показаниях обвиняемого от “Ъ”,— я комментировать ничего не могу.В свою очередь, адвокат Гададов сообщил “Ъ”, что будет добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным, а для этого обратится в Гепрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.