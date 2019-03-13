Перебранка между телеведущей и музыкантом набирает
обороты. Не привыкшая к отказам Ксения Собчак перешла на откровенную грубость в адрес лидера группы Ленинград Сергея Шнурова.
Перебранка между телеведущей и музыкантом набирает
обороты. Не привыкшая к отказам Ксения Собчак перешла на откровенную грубость в адрес лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Певец ранее заявил в
своем
Instagram-аккаунте, что отказывается от поэтического баттла с
телезвездой. Ответ Ксении Собчак в ее микроблоге не заставил себя долго ждать.
"Ты что, перепугался,
друг сердечный?.. Труслив ты стал, похоже, делом грешным", – написала светская
львица. Она предложила Шнурову припомнить "былые переделки". "Теперь, увидев
самку богомола, ты словно лист осенний задрожал", – заявила Ксения Собчак.
Взбешенная отказом телеведущая
вновь призвала музыканта на поэтический баттл в эфире. "Серега, приходи уже!
Послушай,
остались яйца у тебя в штанах?" – обратилась Ксения
Собчак к Сергею Шнурову.
Но и на сей раз музыкант
сумел увернуться и в очередной раз дал понять телеведущей, что ее воззвания к
нему бесполезны. Шнуров заявил, что стала навязчива.
"А что до нашего,
публичного "общения". Достаточно, клянусь своим тунцом. Умеренное
выказал я отвращение, да и твое немножко приоткрыл лицо", -
высказался в соцсети певец. Он добавил, что бегать в ток-шоу – прерогатива Собчак,
но не его.
"Ты в нем богиня, вроде
как царица.
И затащить туда любого будешь рада,
Я без десерта обойдусь, как говорится,
Тебе ж желаю больше "шоколада", – заключил свое послание
Шнуров.