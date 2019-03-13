Перебранка между телеведущей и музыкантом набирает обороты. Не привыкшая к отказам Ксения Собчак перешла на откровенную грубость в адрес лидера группы Ленинград Сергея Шнурова.

Перебранка между телеведущей и музыкантом набираетобороты. Не привыкшая к отказам Ксения Собчак перешла на откровенную грубость в адрес лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.Певец ранее заявил всвоемInstagram-аккаунте, что отказывается от поэтического баттла стелезвездой. Ответ Ксении Собчак в ее микроблоге не заставил себя долго ждать."Ты что, перепугался,друг сердечный?.. Труслив ты стал, похоже, делом грешным", – написала светскаяльвица. Она предложила Шнурову припомнить "былые переделки". "Теперь, увидевсамку богомола, ты словно лист осенний задрожал", – заявила Ксения Собчак.Взбешенная отказом телеведущаявновь призвала музыканта на поэтический баттл в эфире. "Серега, приходи уже!Послушай,остались яйца у тебя в штанах?" – обратилась КсенияСобчак к Сергею Шнурову.Но и на сей раз музыкантсумел увернуться и в очередной раз дал понять телеведущей, что ее воззвания кнему бесполезны. Шнуров заявил, что стала навязчива."А что до нашего,публичного "общения". Достаточно, клянусь своим тунцом. Умеренноевыказал я отвращение, да и твое немножко приоткрыл лицо", -высказался в соцсети певец. Он добавил, что бегать в ток-шоу – прерогатива Собчак,но не его."Ты в нем богиня, вродекак царица.И затащить туда любого будешь рада,Я без десерта обойдусь, как говорится,Тебе ж желаю больше "шоколада", – заключил свое посланиеШнуров.