Ожидающие автобусы и троллейбусы пассажиры могут зарядить свои гаджеты бесплатно

Ожидающие автобусы и троллейбусы пассажиры могут зарядить свои гаджеты бесплатноВо Владимире пройдёт эксперимент по оснащению городских остановок общественного транспорта оборудованием для подзарядки мобильных телефонов.На остановке «Золотые ворота» напротив ЦУМа «Валентина» уже можно подзарядить свой гаджет. На следующей неделе аналогичной системой оснастят и остановку «Соборная площадь» со стороны Центра культуры и искусств.«Мобильную новацию» согласовали в рамках развития городской инфраструктуры и расширения спектра услуг для жителей и гостей Владимира. Технологическое оборудование, включающее понижающий трансформатор, скрыли за боковой панелью остановочного павильона, наружу вывели лишь гнёзда с четырьмя USB-портами.Ожидающие автобусы и троллейбусы пассажиры могут зарядить свои гаджеты бесплатно. Городской бюджет тоже не потратит на это нововведение ни копейки. Работы проводят за счёт владимирского филиала компании «RussOutdoor». Руководитель филиала Андрей Пряхин выразил надежду, что граждане будут пользоваться зарядными устройствами аккуратно и сохранят их в целости и работоспособности.Владимирские остановки оборудуют «умными» элементами не в первый раз. Прошлой осенью во Владимире появилась первая остановка, которую оснастили подогревом.