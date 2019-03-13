Крупнейшее за последние 100 лет поражение потерпело в
парламенте правительство Великобритании. Голосование по соглашению с Евросоюзом
по брекзиту, подготовленное кабинетом Терезы Мэй, с треском провалилось.
Крупнейшее за последние 100 лет поражение потерпело в
парламенте правительство Великобритании. Голосование по соглашению с Евросоюзом
по брекзиту, подготовленное кабинетом Терезы Мэй, с треском провалилось.
Дебаты и переговоры вокруг соглашения Лондона с ЕС длились 2
года. А в результате депутаты Соединенного королевства подавляющим большинством
голосв отвергли соглашение с Евросоюзом по брекзиту.
яростно умоляла законодателей поддержать ее
мнение. Британский премьер-министр даже охрипла – но не смогла убедить
оппонентов. Судя по всему, Соединенному королевству придется покинуть Евросоюз
по-английски – не прощаясь.
"Завтра я подам заявку на дебаты, чтобы проверить,
поддерживает ли палата выход из Европейского Союза без соглашения 29 марта.
Правительство опубликует информацию о важнейших стратегиях, которые необходимо
будет принять, если мы без сомнения уйдем", – заявила Тереза Мэй.
Голосование за столь нелюбимый жесткий вариант брекзита
– или "брекзит без сделки" – пройдет в палате общин 13 марта. Если
парламент его все же примет, то через 17 дней Великобритания просто перестанет
быть членом ЕС. В случае отказа депутатов от жесткого сценария 14 марта они
будут голосовать за продление сроков брекзита. По мнению Терезы Мэй, такой
вариант не решает проблемы, передает CBC News.
Единства по сделке с ЕС нет не только в парламенте, но и
внутри самого правительства . 21 февраля сразу четыре британских
министра призвали главу правительства отложить дату брекзита – чтобы избежать
жесткого варианта развода. В случае отказа эта четверка и еще 20 членов
правительства пообещали передать вопрос о брекзите на рассмотрение парламента -
то есть, устранив от его решения Терезу Мэй. В Брюсселе такой вариант назвали
самым разумным, сообщает