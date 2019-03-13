Крупнейшее за последние 100 лет поражение потерпело в парламенте правительство Великобритании. Голосование по соглашению с Евросоюзом по брекзиту, подготовленное кабинетом Терезы Мэй, с треском провалилось.

Крупнейшее за последние 100 лет поражение потерпело впарламенте правительство Великобритании. Голосование по соглашению с Евросоюзомпо брекзиту, подготовленное кабинетом Терезы Мэй, с треском провалилось.Дебаты и переговоры вокруг соглашения Лондона с ЕС длились 2года. А в результате депутаты Соединенного королевства подавляющим большинствомголосв отвергли соглашение с Евросоюзом по брекзиту.яростно умоляла законодателей поддержать еемнение. Британский премьер-министр даже охрипла – но не смогла убедитьоппонентов. Судя по всему, Соединенному королевству придется покинуть Евросоюзпо-английски – не прощаясь."Завтра я подам заявку на дебаты, чтобы проверить,поддерживает ли палата выход из Европейского Союза без соглашения 29 марта.Правительство опубликует информацию о важнейших стратегиях, которые необходимобудет принять, если мы без сомнения уйдем", – заявила Тереза Мэй.Голосование за столь нелюбимый жесткий вариант брекзита– или "брекзит без сделки" – пройдет в палате общин 13 марта. Еслипарламент его все же примет, то через 17 дней Великобритания просто перестанетбыть членом ЕС. В случае отказа депутатов от жесткого сценария 14 марта онибудут голосовать за продление сроков брекзита. По мнению Терезы Мэй, такойвариант не решает проблемы, передает CBC News.Единства по сделке с ЕС нет не только в парламенте, но ивнутри самого правительства . 21 февраля сразу четыре британскихминистра призвали главу правительства отложить дату брекзита – чтобы избежатьжесткого варианта развода. В случае отказа эта четверка и еще 20 членовправительства пообещали передать вопрос о брекзите на рассмотрение парламента -то есть, устранив от его решения Терезу Мэй. В Брюсселе такой вариант назвалисамым разумным, сообщает