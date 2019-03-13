Перед тем, как оказаться в больнице, Юлия Началова пережила неприятные минуты, которые ей организовал бывший возлюбленный, хоккеист Александр Фролов. Журналисты выяснили неожиданные данные.

Перед тем, как оказаться в больнице, Юлия Началова пережила неприятные минуты, которые ей организовал бывший возлюбленный, хоккеист Александр Фролов. Журналисты выяснили неожиданные данные.После развода с футболистом Евгением Алдониным, которому подарила дочь Веру, Юлия Началова пыталась построить отношения с хоккеистом Александром Фроловым. Пара производила впечатление идеальной. Певица даже сделала татуировку в честь любимого мужчины, а журналисты и заинтересованная общественность со дня на день ждали объявления о свадьбе. Но не случилось.Спустя пять лет гражданского брака Александр Фролов и Юлия Началова расстались. Но лишь сейчас всплыла некрасивая история. Дело в том, что влюбленные жили в четырехкомнатной квартире на улице Нежинской. Апартаменты достались артистке от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина, с которым та сохранила дружеские отношения.В 2015 году Александр Фролов пытался выкупить у Юлии Началовой половину квартиры. Он отдал исполнительнице 20 миллионов, утверждает телеграм-канал Mash. Через год влюбленные расстались, а в 2018 году певица заявила, что муж ей не заплатил, а значит, доля не его. Оказывается, Началова придумала хитрый план.Она оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права ООО "Весенние инвестиции". Обманутый Фролов подал ответный иск. Видимо, не ожидавшей такой дерзкой атаки Началовой стало плохо – резко подскочил сахар, ведь артистка страдает диабетом. В результате, Юлия оказалась в реанимации.О ее состоянии высказалась помощница Анна Исаева. В своем Instagram она сообщила, что находится в тяжелом состоянии. Ее спасают врачи одной из столичных клиник. Говорят, рядом с артисткой неотлучно находятся ее родители. Исаева призналась, что все очень беспокоятся за .