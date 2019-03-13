История брошенной пятилетней девочки-маугли, которую нашли в
захламленной столичной квартире, продолжает обрастать подробностями. В студии
ток-шоу Пусть говорят Первого канала расспросили любовника матери
несчастной малышки.
История брошенной пятилетней девочки-маугли, которую нашли в
захламленной столичной квартире, продолжает обрастать подробностями. В студии
ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала расспросили любовника матери
несчастной малышки.
Редакторам ток-шоу удалось выяснить, где и с кем проводила
ночи родительница девочки-маугли Ирина Геращенко. Выяснилось, что последние полгода
она состояла в гражданском браке с мужчиной. Возлюбленного Ирины пригласили в студию
шоу "Пусть говорят".
Мужчина рассказал, что Геращенко проживала у него. "Ну мы вместе
жили под одним одеялом пять месяцев где-то", – заявил присутствующим на съемках
любовник Ирины.
Мать малышки, которую нашли в окружении гор мусора, по его
словам, была отличной хозяйкой. В квартире, где он проживал вместе с Геращенко,
она ежедневно наводила уют. "Чистота порядок в доме, все стекла, все помыто", -
заметил мужчина.
В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым он также
сообщил, что странностей в поведении зазнобы не замечал. "Она уходила на работу, потом
приходила обратно", – рассказал возлюбленный Геращенко.
Меж тем, любовник матери девочки-маугли не стал скрывать,
что были случаи, что Ирина два-три дня не выходила из дома. "Следовательно,
девочка все это время находилась в квартире одна", – сделал вывод Борисов.
Полная версия сенсационного интервью с возлюбленным Ирины Геращенко
появится на российских экранах сегодня, 13 марта, в 19:50 в рамках Первый канал старательно покопался в грязном белье женщины и готов рассказать
своим зрителям самые смачные подробности.