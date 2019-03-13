История брошенной пятилетней девочки-маугли, которую нашли в захламленной столичной квартире, продолжает обрастать подробностями. В студии ток-шоу Пусть говорят Первого канала расспросили любовника матери несчастной малышки.

История брошенной пятилетней девочки-маугли, которую нашли взахламленной столичной квартире, продолжает обрастать подробностями. В студииток-шоу "Пусть говорят" Первого канала расспросили любовника материнесчастной малышки.Редакторам ток-шоу удалось выяснить, где и с кем проводиланочи родительница девочки-маугли Ирина Геращенко. Выяснилось, что последние полгодаона состояла в гражданском браке с мужчиной. Возлюбленного Ирины пригласили в студиюшоу "Пусть говорят".Мужчина рассказал, что Геращенко проживала у него. "Ну мы вместежили под одним одеялом пять месяцев где-то", – заявил присутствующим на съемкахлюбовник Ирины.Мать малышки, которую нашли в окружении гор мусора, по егословам, была отличной хозяйкой. В квартире, где он проживал вместе с Геращенко,она ежедневно наводила уют. "Чистота порядок в доме, все стекла, все помыто", -заметил мужчина.В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым он такжесообщил, что странностей в поведении зазнобы не замечал. "Она уходила на работу, потомприходила обратно", – рассказал возлюбленный Геращенко.Меж тем, любовник матери девочки-маугли не стал скрывать,что были случаи, что Ирина два-три дня не выходила из дома. "Следовательно,девочка все это время находилась в квартире одна", – сделал вывод Борисов.Полная версия сенсационного интервью с возлюбленным Ирины Геращенкопоявится на российских экранах сегодня, 13 марта, в 19:50 в рамках Первый канал старательно покопался в грязном белье женщины и готов рассказатьсвоим зрителям самые смачные подробности.