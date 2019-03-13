Блогер Лена Миро обнародовала свою версию событий, приведших к тому, что Юлия Началова оказалась в реанимации. По ее мнению, виной всему стал алкоголь, который, как отметила Миро, противопоказан диабетикам. Между тем появились новые данные относительно состояния артистки.

Блогер Лена Миро обнародовала свою версию событий, приведших к тому, что Юлия Началова оказалась в реанимации. По ее мнению, виной всему стал алкоголь, который, как отметила Миро, противопоказан диабетикам. Между тем появились новые данные относительно состояния артистки."Скажу откровенно, я не знакома с творчеством Юли. Зато прекрасно помню, что ее неоднократно ловили пьяной. В том числе, за рулем – она языком не ворочала, когда инспекторы ГИБДД просили ее хоть что-то ответить", – отметила Лена Миро на своей страничке в социальной сети "Живой журнал".Также блогер напомнила, что, по некоторым данным, Юлия Началова страдает сахарным диабетом. "Как сочетается такой диагноз с алкоголем – любой врач скажет, что лучше бы вот эти две вещи не сочетать. Это, как русская рулетка – пять рюмок выпьешь, а на шестой впадешь в кому", – резюмировала Миро.Именно это, по мнению Лены, и случилось с певицей, когда она якобы "с горя" выпила, когда узнала, что на нее подал в суд бывший возлюбленный, хоккеист Александр Фролов. "Пить надо меньше. Тогда, глядишь, и здоровее будешь, и в реанимации толстой жопой не станешь занимать места", – в свойственной ей жесткой манере заявил блогер.Между тем, согласно информации телеграм-канала Mash, состояние Юлии Началовой стабилизировалось. По их данным, врачи сбили критический уровень сахара в крови с 33 до 21 миллимоля. Однако медики все равно оценивают положение артистки как тяжелое.Напомним, Юлию Началову госпитализировали 8 марта. Сообщалось, что причиной резкого ухудшения здоровья 38-летней исполнительницы стали высокий уровень сахара в крови и заражение крови.Примечательно, что некоторое время информация о нахождении в реанимации от поклонников скрывалась – менеджмент уверял, что-де, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, певица проходит обычное общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Однако когда ситуация стала тревожной, представитель Анна Исаева подтвердила, что положение артистки крайне тревожное.