Во второй половине марта Госдума приступит к обсуждению законопроекта
о наделении Счетной палаты дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний и
их дочерних структур. Документ призван усилить контроль за расходованием
бюджетных средств, которые зачастую необоснованно тратятся на личный комфорт топ-менеджмента.
Во второй половине марта Госдума приступит к обсуждению законопроекта
о наделении Счетной палаты дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний и
их дочерних структур. Документ призван усилить контроль за расходованием
бюджетных средств, которые зачастую необоснованно тратятся на личный комфорт топ-менеджмента.
Законопроект позволит в полной мере оценивать эффективность
использования средств бюджета и иных федеральных ресурсов. Первое чтение намечено
на вторую половину марта, сообщил один из авторов документа, заместитель главы
думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта.
Он отметил, что такой контроль назрел давно. На уровне
правительства не раз говорилось о необходимости усиления аудита госкомпаний и
компаний с госучастием, внедрения системы нормирования их расходов, в том числе,
на транспорт.
"Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность
экономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением,
направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этих организаций", – пояснил Гетта.
Он также отметил, что госкомпании действуют на рынке в
соответствии с законом "О закупках", который слишком непрозрачен для
внешнего контроля. "При этом государство доверяет управлению госкомпаний и
ставит задачу приумножать прибыль, которая в конечном итоге должна попадать в
госбюджет, но зачастую миллионы рублей тратятся на личный комфорт
топ-менеджмента", – подчеркнул депутат.
Напомним, что 7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин и его
заместитель Александр Жуков внесли в нижнюю палату парламента законопроект,
позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за "дочками"
госкомпаний. Ранее Володин объяснял, что в существующей редакции закона "О
Счетной палате" есть ограничения, усложняющие контроль за использованием
средств дочерними компаниями госкорпораций.