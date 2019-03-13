Во второй половине марта Госдума приступит к обсуждению законопроекта о наделении Счетной палаты дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний и их дочерних структур. Документ призван усилить контроль за расходованием бюджетных средств, которые зачастую необоснованно тратятся на личный комфорт топ-менеджмента.

Во второй половине марта Госдума приступит к обсуждению законопроектао наделении Счетной палаты дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний иих дочерних структур. Документ призван усилить контроль за расходованиембюджетных средств, которые зачастую необоснованно тратятся на личный комфорт топ-менеджмента.Законопроект позволит в полной мере оценивать эффективностьиспользования средств бюджета и иных федеральных ресурсов. Первое чтение намеченона вторую половину марта, сообщил один из авторов документа, заместитель главыдумского комитета по финансовому рынку Антон Гетта.Он отметил, что такой контроль назрел давно. На уровнеправительства не раз говорилось о необходимости усиления аудита госкомпаний икомпаний с госучастием, внедрения системы нормирования их расходов, в том числе,на транспорт."Сегодня далеко не все госкомпании понимают важностьэкономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением,направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этих организаций", – пояснил Гетта.Он также отметил, что госкомпании действуют на рынке всоответствии с законом "О закупках", который слишком непрозрачен длявнешнего контроля. "При этом государство доверяет управлению госкомпаний иставит задачу приумножать прибыль, которая в конечном итоге должна попадать вгосбюджет, но зачастую миллионы рублей тратятся на личный комфорттоп-менеджмента", – подчеркнул депутат.Напомним, что 7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин и егозаместитель Александр Жуков внесли в нижнюю палату парламента законопроект,позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за "дочками"госкомпаний. Ранее Володин объяснял, что в существующей редакции закона "ОСчетной палате" есть ограничения, усложняющие контроль за использованиемсредств дочерними компаниями госкорпораций.