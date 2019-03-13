Певица Вика Цыганова дала откровенное интервью. Артистка рассказала, почему более 20 лет шоу-бизнес делает вид, что ее не существует.

Певица Вика Цыганова дала откровенное интервью. Артистка рассказала, почему более 20 лет шоу-бизнес делает вид, что ее не существует.Вика Цыганова уже 30 лет на сцене, однако известно об этом только самым преданным ее фанатам. Дело в том, что выступления артистки не показывают по телевидению, а песни не крутят по радио. И это при том, что певица много гастролирует, а в Италии записывает альбом со знаменитым аранжировщиком Фиа Дзанотти, работавшим с Адриано Челентано, Стингом, Томом Джонсом. "У него 12 платиновых дисков. А нам говорят, что это "неформат". Более 20 лет шоу-бизнес делает вид, что меня не существует", – констатировала Вика Цыганова.Проблемы начались еще в 1993 году. Тогда в Германии Вику Цыганову официально пригласили выступить на "Евровидении". "И тут началось! "А давайте устроим конкурс ради рекламы!" – предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню… Я чувствую, отжимают нас. А тут еще выразила желание поучаствовать Азиза. Ночью мне стали названивать бандиты. Угрожал по телефону Игорь Малахов, любовник и телохранитель Азизы, предполагаемый убийца Игоря Талькова", – рассказал муж Вики Цыгановой Вадим.В итоге, выступление артистки вырезали из телезаписи, а на "Евровидение" поехала певица Юдифь. "Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов", – заключил супруг артистки. "Скажем, на некоем популярном радио меня не крутят, потому что в моем репертуаре нет песен его владельца. Хотела с ним поговорить по-человечески, но меня не допустили к телу", – развела руками Вика Цыганова.А Иосиф Кобзон когда-то и вовсе три года с ней не разговаривал. "Да отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек", – цитирует Вику Цыганову .