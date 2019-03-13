13.03.2019

2019-03-13 12:25:54

Под Самарой ликвидировали опасного терроиста

Сотрудники спецслужб ликвидировали бандита во время спецоперации в Самарской области. Бандит планировал совершить теракт.



Преступнику было предложено сложить оружие и сдаться, однако он открыл огонь по правоохранителям. В ходе перестрелки террорист был нейтрализован, передает телеканал "".