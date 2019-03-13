Достался в наследство одному мужику от жутко богатой умершей тетки большой
алмаз. Hу, что с ним делать? Решил пойти к ювелиру. Тот внимательно осмотрел
алмаз и воскликнул:
- Это - уникальный камень! Он стоит бешеных денег! Я не возьмусь его
обрабатывать! А вдруг я что-то не так сделаю, вдруг ошибусь! Hет, не возьмусь я
его делать, и не уговаривайте!
Пошел мужчина к другому мастеру. Тот тоже отказался, сославшись на те же
причины. Пошел к третьему. Им оказался старый еврей Циперович. Он осмотрел
алмаз и крикнул мальчику, сидевшему в углу и обрабатывающему какое-то колечко:
- Моня, мальчик мой, сделай-ка вот этот камушек!
Мужик, с испугом:
- Послушайте, как вы можете доверять вашему юному подручному?! Разве вы не знаете, что это за алма
еще анекдот!