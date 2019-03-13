В традиционном ежегодном мероприятии приняли участие более 80 воспитанников подшефных детских домов и школ-интернатов региона.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с членами регионального отделения общества «Динамо» провели ежегодный спортивный праздник «Проводы зимы». Ключевая цель мероприятия – воспитание у подрастающего поколения любви к искусству и спорту.В этом году на базу спортивно-развлекательного комплекса «Заячья гора» в Суздальский район)приехали более 80 воспитанников подшефных детских домов и школ-интернатов из Владимира, Мурома, Лухтоново, Собинки, Ляхи, Мелехово, представившие семь команд.Открывая мероприятие, организаторы, а так же присутствующие ветераны боевых действий, отметили, что такое времяпровождение является отличным зарядом бодрости и отличного настроения. Также они пожелали всем удачи в предстоящих спортивных состязаниях.После предварительного инструктажа организаторов и под их присмотром, дети катались с горы на тюбингах, не скрывая свои эмоции и приподнятое настроение.Далее в течение нескольких часов ребята соревновались в умении загонять шары в лузу в ходе игры в русский бильярд, в меткости - во время игры в дартс, а так же демонстрировали способности в шахматах и шашках. Творческое состязание было реализовано в конкурсе художественной самодеятельности.По итогам соревнований в большинстве конкурсов лучшими стали ребята из Мурома, Лухтоново и Лях.Победители соревнований были награждены кубками и дипломами. Все участники мероприятия получиди подарки.Завершился день праздничным чаепитием, за которым ребята делились впечатлениями от проведенного на "Заячьей горе" дня и планами на встречу в следующем году.