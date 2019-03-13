Эстрадная исполнительница призналась, что столкнулась с серьезной коммунальной проблемой. Лолита Милявская попросила государство помочь ей решить этот вопрос.

Эстрадная исполнительница призналась, что столкнулась с серьезной коммунальной проблемой. Лолита Милявская попросила государство помочь ей решить этот вопрос.На странице в Twitter звезда рассказала, что была вынуждена платить большие суммы за отопление в квартире – около 9-10 тысяч рублей в месяц. Когда она установила счетчик, то сумма оплаты снизилась до 2-3 тысяч рублей. Певица призвала всех поклонников и подписчиков тоже установить у себя дома прибор учета.Она также отметила, что сертифицированный счетчик стоит весьма дорога и обратилась к государству с просьбой снизить стоимость прибора для пенсионеров и людей, которые относятся к социально слабым группам населения. "Счетчик – недешевое удовольствие и обязательно должен быть сертифицирован! Надеюсь, государство подумает о скидках для пенсионеров и других слабых экономически слоях (как принято говорить) населения!", – поделилась своими мыслями исполнительница.Напомним, в середине января этого года в прессе появилась новость о том, что на подали в суд за неуплату долга за ЖКХ. Общая сумма коммунальной задолженности составила 760 тысяч рублей. При этом сама певица призналась в последнем интервью Андрею Малахову, что сейчас живет в деревне в Болгарии, передает агентство .