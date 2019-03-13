В Москве состоялась pre-party музыкальной премии Жара Music Awards-2019. Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление на светском мероприятии.

В Москве состоялась pre-party музыкальной премии "Жара MusicAwards-2019". Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление на светском мероприятии.Король отечественнойэстрады был в приподнятом настроении. При этом Филипп Киркоров признался, чтомечтает об отдыхе, но расслабиться не получается.Певец сообщил, что хотел былна некоторое время уйти со сцены. "Порой мне хочется лечь на диван на год илина два, но у меня нет возможности… Другим позволяют расслабиться, а мне нет", -цитирует Киркорова .Исполнитель отметил, чтопросто не имеет права разочаровать своих зрителей. "Они – смысл моей жизни", -заявил артист. При этом он добавил, что у некоторых его коллег по творческомуцеху "хорошо получается лениться". "А у меня сразу все видно", – сообщил ФилиппКиркоров.Действительно,певец сейчас находится на новой волне популярности и отдохнуть в ближайшеевремя ему вряд ли удастся. Ведущая вечера Яна Кошкина заявила, что песня Филиппа Киркорова "Цвет настроениясиний" – самый жаркий хит года.Напомним,ранее Россию ошарашила шокирующая новость: на короля эстрады готовилосьпокушение в Махачкале. Взрывдолжен был прогреметь на концерте певца. Обвиняемый уроженец ДагестанаХидирнеби Казуев заявил, что заказчиком убийства был юмористМаксим Галкин. Якобы, он приревновал к певцу свою жену Аллу Пугачеву.Казуев потребовалсрочно допросить артистов. Однако следствие решило, что он просто хочетзатянуть расследование и ходатайство отклонили. Теперьпо уголовному делу о планируемом убийстве проходят четыре человека.