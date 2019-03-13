Артист участвовал в Великой Отечественной войне

Артист участвовал в Великой Отечественной войнеПрах народного артиста СССР Владимира Этуша был захоронен в среду, 13 марта, на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает со ссылкой на АГН "Москва".Отмечается, что церемония захоронения проходила с воинскими почестями, поскольку артист был участником Великой Отечественной войны. Этуш имел несколько орденов и медалей. Актер скончался 9 марта. Причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, заявляла дочь артиста Раиса, напоминает .