Прежде чем купить квартиру у застройщика убедитесь, что компания имеет разрешение на строительство и полис страхования гражданской ответственности застройщика...

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и раскрытие правонарушений и преступлений, связанных с хищением денежных средств участников долевого строительства на территории города Москвы.В рамках мероприятий ведется мониторинг строительных объектов, на которых в нарушении требований, установленных ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлекаются денежные средства граждан, с целью недопущения ситуаций, связанных с появлением неисполненных обязательств со стороны застройщика, роста социальной напряженности, вызванного затягиванием сроков строительства, а также появления «обманутых дольщиков».Следует отметить, что Федеральными законами от 01.07.2018 № 175-ФЗ и от 25.12.2018 № 478-ФЗ внесены изменения в законодательство в отношении долевого строительства. Теперь денежные средства дольщиков будут поступать на специальные счета, открытые в коммерческих банках, а застройщик будет осуществлять строительство в основном за счет кредитных денежных средств, а не за счет средств граждан. Банки в свою очередь будут контролировать ход строительства и расходы на него и при необходимости отказывать в проведении операций, связанных с нецелевым расходованием средств. Получить и воспользоваться денежными средствами дольщиков застройщик сможет после введения объекта строительства в эксплуатацию. В случае банкротства застройщика, участники долевого строительства получают внесенные денежные средства обратно. Данная мера не позволит вывести денежные средства граждан из легального оборота. Вышеуказанные изменения будут носить обязательный характер с 1 июля 2019 года. Следует отметить, что указанные изменения в долевом строительстве применяются только к тем проектам, по которым договоры долевого участия заключены после 1 июля 2018 года.Уважаемые граждане!Прежде чем купить квартиру у застройщика убедитесь, что компания имеет разрешение на строительство и полис страхования гражданской ответственности застройщика.Если застройщик предлагает заключить договор долевого участие (ДДУ), убедитесь, что он опубликовал проектную декларацию в СМИ и (или) сети Интернет. Согласно ст. 19 214-ФЗ застройщик должен сделать это за 14 дней до подписания договора с первым участником долевого строительства. Стоит добавить, что застройщик вправе не публиковать проектную декларацию, если он не размещает рекламу, связанную с привлечением денежных средств дольщиков. В этом случае запросите эту информацию для ознакомления самостоятельно - по закону застройщик обязан представить ее любому заинтересованному лицу.Попросите в компании застройщика пакет документов, подтверждающих законное строительство, и договор, который вам впоследствии нужно будет подписать.На момент заключения договора еще раз внимательно прочитайте все документы, которые подписываете. ДДУ, согласно ст. 4 214-ФЗ, должен содержать определение конкретного объекта долевого строительства, подлежащего передаче в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию; срок передачи застройщиком объекта участнику долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; гарантийный срок на объект долевого строительства.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73