Убийство Филиппа Киркорова заказал Максим Галкин. Подтвердить это может Алла Пугачева, которую обвиняемый в подготовке покушения просит вызвать на допрос.

Убийство Филиппа Киркорова заказал Максим Галкин. Подтвердитьэто может Алла Пугачева, которую обвиняемый в подготовке покушения проситвызвать на допрос.Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале.Взрыв должен был прогреметь на концерте певца в Махачкале. Заказчик убийства -шоумен Максим Галкин. МВД Дагестана завершило расследование дела о подготовкетеракта.Обвиняемый – уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев. Жителькавказской республики рассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к немуподошел Галкин и предложил два миллиона рублей – за убийство Киркорова. Ипризнался Казуеву, что приревновал певца к Алле . После того, как уроженецДагестана согласился, ему дали задаток – 1 миллион рублей, телефон и сим-карту.Подтвердить слова обвиняемого могут Галкин, Киркоров и, которых Казуев требует в связи с этим срочно допросить. Однакоследствие решило, что молодой человек просто хочет затянуть расследование иходатайство о допросе артистов отклонили, рассказал адвокат Казуева.По уголовному делу об организации теракта, участии втеррористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыречеловека. Чтобы устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале, они закупилинеобходимые компоненты, дали присягу на верность лидеру запрещенной в Россиитеррористической организации ИГИЛ и изготовили бомбу, сообщаетГотовивший покушение на бывшего мужа Казуев заявил следователям, что отказался от якобыпредложенного Галкиным плана. Причина в том, что "могли пострадать многолюдей", передает Максим Галкин комментариев на этот счет не дает. Шоумен утверждает, что это "не его тема". Пугачева также хранит молчание, пишет .