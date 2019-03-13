Убийство Филиппа Киркорова заказал Максим Галкин. Подтвердить
это может Алла Пугачева, которую обвиняемый в подготовке покушения просит
вызвать на допрос.
Убийство Филиппа Киркорова заказал Максим Галкин. Подтвердить
это может Алла Пугачева, которую обвиняемый в подготовке покушения просит
вызвать на допрос.
Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале.
Взрыв должен был прогреметь на концерте певца в Махачкале. Заказчик убийства -
шоумен Максим Галкин. МВД Дагестана завершило расследование дела о подготовке
теракта.
Обвиняемый – уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев. Житель
кавказской республики рассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему
подошел Галкин и предложил два миллиона рублей – за убийство Киркорова. И
признался Казуеву, что приревновал певца к Алле . После того, как уроженец
Дагестана согласился, ему дали задаток – 1 миллион рублей, телефон и сим-карту.
Подтвердить слова обвиняемого могут Галкин, Киркоров и
, которых Казуев требует в связи с этим срочно допросить. Однако
следствие решило, что молодой человек просто хочет затянуть расследование и
ходатайство о допросе артистов отклонили, рассказал адвокат Казуева.
По уголовному делу об организации теракта, участии в
террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре
человека. Чтобы устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале, они закупили
необходимые компоненты, дали присягу на верность лидеру запрещенной в России
террористической организации ИГИЛ и изготовили бомбу, сообщает
Готовивший покушение на бывшего мужа Казуев заявил следователям, что отказался от якобы
предложенного Галкиным плана. Причина в том, что "могли пострадать много
людей", передает Максим Галкин комментариев на этот счет не дает. Шоумен утверждает, что это "не его тема". Пугачева также хранит молчание, пишет .