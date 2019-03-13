Кумир Оранжевой революции Юлия Тимошенко больше не в тренде: действующий президент обогнал ее в предвыборных рейтингах. Расклад в первой тройке лидеров изменился, но главным кандидатом по-прежнему остается Владимир Зеленский.

Кумир Оранжевой революции Юлия Тимошенко больше не в тренде:действующий президент обогнал ее в предвыборных рейтингах. Расклад в первойтройке лидеров изменился, но главным кандидатом по-прежнему остается Владимир Зеленский.Комика уже никому не догнать: Зеленского готовы поддержать27,7% избирателей. А ведь всего месяц назад он был на третьей позиции и малокто верил в столь оглушительный успех бывшего кавээнщика.Потеснив таких монстров, как Порошенко и Тимошенко, актер сталлидером предвыборной гонки. Эксперты связывают это с усталостью народа от действующихи бывших политиков. В их обещания уже мало кто верит, надеясь на свежую кровь.Молодой и энергичный Зеленский стал кандидатом от безысходности населения – онохочет отдохнуть от опостылевших лиц украинского политического бомонда.Но сегодня в сложившейся предвыборной конфигурации сновапроизошли изменения. Юлия Тимошенко скатилась на третьем место, уступив своюпозицию Петру Порошенко. По данным опросов, действующего президента готовыподдержать 19,6% избирателей, а лидера "Батькивщины" – 14,8% граждан.Такой взлет популярности Петра не сулит ничего хорошего:в случае выхода его во второй тур вместе с Владимиром Зеленским, действующийпрезидент с большой долей вероятности останется в своем кресле еще на пять лет.У него в запасе огромный административный ресурс и безграничные возможностивлияния на подсчет голосов.Но, как всем известно, Украина славится своей непредсказуемостьюи склонностью к майданам. Не исключено, что в случае победы на выборах,его основные оппоненты попытаются вывести на улицы своих сторонников. И, если болееинтеллигентный электорат Владимира Зеленского вряд ли будет легким на подъем,то за оранжевую принцессу вступятся ее избиратели.Результаты первого тура президентских выборов будутобъявлены 1 апреля, то есть в День дураков. Поэтому в любом случае нас ждет широкаяразвлекательная программа по итогам голосования на Украине. Хочется надеяться,что наблюдать за нею мы будем не сквозь дым от горящих покрышек.