Сценарий страшного преступления был весьма заурядным. В этом выразил уверенность член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, говоря про убийство Киркорова.

Сценарий страшного преступления был весьма заурядным. В этом выразил уверенность член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, говоря про убийство Киркорова."Сам факт того, что наконцерте Киркорова готовился теракт – уже выглядит ужасающе", – заявил "Дни.ру"эксперт. Он добавил, что это обычная тактика террористов по всему миру –выбирать концерты самых топовых певцов и устраивать на них настоящую бойню.В пример Вадим Манукянпривел недавние печальные события в Великобритании, Франции и в других точкахмира. "Но, конечно, обвинить Максима Галкина и свести все это к заказномуубийству из-за его ревности к Филиппу Киркорову из-за Аллы Пугачевой – это, конечно,топорная работа", – считает эксперт.Он убежден, чтоследствие не примет к рассмотрению подобные обвинения, "потому что этозаурядный бред". При этом Манукян отметил, что "у этого бреда, скорее всего,есть своя тактика".По его мнению, такимнехитрым способом к попытке теракта привлечено максимальное внимание всех медиастраны, поскольку в сюжете участвуют главные персоны российского шоу-бизнеса. "Болеетого, информация пошла уже и по всем медиа бывшего СССР. С одной стороны, всепокрутят у виска, а с другой, об этом узнает невероятно большое количестволюдей. А главная задача террористов – максимальная огласка своих действийлюбыми способами. Вот и делайте выводы – глупость это или тактика", -резюмировал Вадим Манукян.Напомним, 13 мартастало известно, что Филипп Киркоров был целью покушения, которое готовилось вМахачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Обвиняемый в планируемом – уроженец Дагестана ХидирнебиКазуев.Как писали "Дни.ру", онрассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему подошел Максим Галкини предложил два миллиона рублей – за . Казуев потребовал срочнодопросить артистов. Однако следствие решило, что он просто хочет затянутьрасследование и ходатайство отклонили. Теперьпо уголовному делу проходят четыре человека.