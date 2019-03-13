Сценарий страшного преступления был весьма заурядным. В этом выразил уверенность член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, говоря про убийство Киркорова.
Сценарий страшного преступления был весьма заурядным. В этом выразил уверенность член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, говоря про убийство Киркорова.
"Сам факт того, что на
концерте Киркорова готовился теракт – уже выглядит ужасающе", – заявил "Дни.ру"
эксперт. Он добавил, что это обычная тактика террористов по всему миру –
выбирать концерты самых топовых певцов и устраивать на них настоящую бойню.
В пример Вадим Манукян
привел недавние печальные события в Великобритании, Франции и в других точках
мира. "Но, конечно, обвинить Максима Галкина и свести все это к заказному
убийству из-за его ревности к Филиппу Киркорову из-за Аллы Пугачевой – это, конечно,
топорная работа", – считает эксперт.
Он убежден, что
следствие не примет к рассмотрению подобные обвинения, "потому что это
заурядный бред". При этом Манукян отметил, что "у этого бреда, скорее всего,
есть своя тактика".
По его мнению, таким
нехитрым способом к попытке теракта привлечено максимальное внимание всех медиа
страны, поскольку в сюжете участвуют главные персоны российского шоу-бизнеса. "Более
того, информация пошла уже и по всем медиа бывшего СССР. С одной стороны, все
покрутят у виска, а с другой, об этом узнает невероятно большое количество
людей. А главная задача террористов – максимальная огласка своих действий
любыми способами. Вот и делайте выводы – глупость это или тактика", -
резюмировал Вадим Манукян.
Напомним, 13 марта
стало известно, что Филипп Киркоров был целью покушения, которое готовилось в
Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Обвиняемый в планируемом – уроженец Дагестана Хидирнеби
Казуев.
Как писали "Дни.ру", он
рассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему подошел Максим Галкин
и предложил два миллиона рублей – за . Казуев потребовал срочно
допросить артистов. Однако следствие решило, что он просто хочет затянуть
расследование и ходатайство отклонили. Теперь
по уголовному делу проходят четыре человека.