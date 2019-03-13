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<a href="https://33live.ru/novosti/13-03-2019-realnye-istorii-zhena-pugaet-muzha-vneshnim-vidom.html" target="_blank">Реальные истории: Жена пугает мужа внешним видом</a> - В редакцию Дни.ру обратился читатель за помощью и советом. Его избранница перестала следить за собой и не хочет ничего менять. Как исправить ситуацию?