В редакцию
Дни.ру обратился читатель за помощью и советом. Его избранница перестала следить
за собой и не хочет ничего менять. Как исправить ситуацию?
В редакцию
"Дни.ру" обратился читатель за помощью и советом. Его избранница перестала следить
за собой и не хочет ничего менять. Как исправить ситуацию?
Раньше я встречался с потрясающе красивой девушкой.
Модельная внешность, лицо, фигура – все идеально. Решил жениться и вот уже два
года мы живем в браке. В начале все шло прекрасно. Я не понимал, почему многие
мои знакомые так отзывались о семейной жизни и о женитьбе.
Теперь, кажется, знаю. Последнее время жена перестала
следить за собой. Она не просто "слегка" себя запустила, а превратилась
абсолютно в другого человека. От стройной фигуры не осталось и следа. Сильно
поправилась. Перестала носить красивые наряды, отказывается от походов на
маникюр, хотя раньше это было обязательное мероприятие.
Не красится, волосы обстригла коротко, ну скажем прямо – я не
в восторге. Дарил абонемент в зал, а она ни разу не сходила. Намекал, но она
либо не понимает, либо специально игнорирует их. По правде говоря, сексом с
такой женщиной заниматься не хочется и даже в свет выводить стало стыдно.
Я люблю жену, но ту, какой она была до свадьбы.
Сейчас она
меня не устраивает, и я бы не хотел видеть ее такой всегда. Хочу поговорить, но
не знаю с чего начать, чтобы не обидеть.
Как сказать об этом тактично? В чем причина случившегося? Пишите
ответ в комментариях!
Есть
история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на [email protected]
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