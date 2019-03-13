Главный герой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Атлетико Криштиану Роналду, ставший автором хет-трика, заявил, что испытывает огромную радость от победы над испанцами и выхода в четвертьфинал турнира. Также португалец рассказал о своей роли в команде.

Главный герой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико" Криштиану Роналду, ставший автором хет-трика, заявил, что испытывает огромную радость от победы над испанцами и выхода в четвертьфинал турнира. Также португалец рассказал о своей роли в команде."Я просто делаю свою работу. Очень счастлив, что у нас все получилось. С "Атлетико" пришлось тяжело, но мы были сильнее", – приводит слова футболиста Sky Sports.Также он раскрыл секрет успеха в Лиге чемпионов. "Все дело в менталитете, который помогает выиграть турнир. Вот почему "Ювентус" приобрел меня. Я помогаю им сделать то, чего они никогда не делали раньше", – заявил Роналду.Напомним, что "Ювентус" обыграл "Атлетико" со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.