Роскосмос опроверг информацию о начале разработки антигравитационного двигателя, но готов проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем.
Роскосмос опроверг информацию о начале разработки "антигравитационного двигателя", но готов проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем.
Ранее СМИ сообщили о том, что Роскосмос сформировал техническое задание на разработку "квантового двигателя", опровергающего законы физики. Якобы была создана новая физическая теория, позволяющая брать энергию из квантов гравитационного поля.
Как заявил РИА Новости советник гендиректора Роскосмоса Александр Блошенко, информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена. Действительно было сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявил автор. Корпорация готова предоставить свою базу, если разработчик принесет на тестирование некий образец оборудования, однако он этого не делает уже несколько лет.
О квантовом двигателе говорилось в декабре 2017 года. Тогда на конференции "Космос как бизнес" гендиректор ракетно-космической компании "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что они вплотную сейчас подошли к пониманию возможности создания квантового двигателя, но пока до практической реализации не дошло. По его оценке, в ближайшие 30-50 лет мы будем летать на тех же двигателях.