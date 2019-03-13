Роскосмос опроверг информацию о начале разработки антигравитационного двигателя, но готов проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем.

Роскосмос опроверг информацию о начале разработки "антигравитационного двигателя", но готов проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем.Ранее СМИ сообщили о том, что Роскосмос сформировал техническое задание на разработку "квантового двигателя", опровергающего законы физики​​​. Якобы была создана новая физическая теория, позволяющая брать энергию из квантов гравитационного поля.Как заявил РИА Новости советник гендиректора Роскосмоса Александр Блошенко, информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена. Действительно было сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявил автор. Корпорация готова предоставить свою базу, если разработчик принесет на тестирование некий образец оборудования, однако он этого не делает уже несколько лет.О квантовом двигателе говорилось в декабре 2017 года. Тогда на конференции "Космос как бизнес" гендиректор ракетно-космической компании "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что они вплотную сейчас подошли к пониманию возможности создания квантового двигателя, но пока до практической реализации не дошло. По его оценке, в ближайшие 30-50 лет мы будем летать на тех же двигателях.