Российская академия наук подписала соглашение о сотрудничестве с Национальной академией наук США. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев.

Российская академия наук подписала соглашение о сотрудничестве с Национальной академией наук США. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев.В основном речь идет о космосе, в частности о лунных программах. Помимо этого, учёные будут совместно исследовать Арктику, изучать человеческий мозг и работать над развитием искусственного интеллекта. Глава академии отметил, что этот документ ещё будут дополнять новыми проектами.