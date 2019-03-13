Российские журналисты, возможно, не смогут освещать президентские выборы на Украине. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на источник в Верховной раде. Там рассказали, что аккредитацию представителей СМИ проведут выборочно.

Российские журналисты, возможно, не смогут освещать президентские выборы на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Верховной раде. Там рассказали, что аккредитацию представителей СМИ проведут выборочно.В страну точно не пустят журналистов, которые, по словам украинских депутатов, пропагандируют позицию Москвы. По некоторым данным, в Киеве уже есть специальный список, в нем персоны, присутствие которых на Украине нежелательно.Оппозиционные депутаты Рады назвали такое решение противоречием всем демократических принципам, передает телеканал "Россия 24".В начале марта на территорию Украины не пустили австрийского журналиста. Хотя, если верить словам посла Украины в Австрии, дело было не в цензуре, а в неуважении местного законодательства. Правда, в чем именно оно заключалось, так и не пояснил.