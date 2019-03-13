Российские журналисты, возможно, не смогут освещать президентские выборы на Украине. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на источник в Верховной раде. Там рассказали, что аккредитацию представителей СМИ проведут выборочно.
Российские журналисты, возможно, не смогут освещать президентские выборы на Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Верховной раде. Там рассказали, что аккредитацию представителей СМИ проведут выборочно.
В страну точно не пустят журналистов, которые, по словам украинских депутатов, пропагандируют позицию Москвы. По некоторым данным, в Киеве уже есть специальный список, в нем персоны, присутствие которых на Украине нежелательно.
Оппозиционные депутаты Рады назвали такое решение противоречием всем демократических принципам, передает телеканал "Россия 24".
В начале марта на территорию Украины не пустили австрийского журналиста. Хотя, если верить словам посла Украины в Австрии, дело было не в цензуре, а в неуважении местного законодательства. Правда, в чем именно оно заключалось, так и не пояснил.