Россия вошла в топ-10 стран по интенсивности использования цифровых услуг и стала третьей страной в мире по темпам роста их использования.

Россия вошла в топ-10 стран по интенсивности использования цифровых услуг и стала третьей страной в мире по темпам роста их использования.Международная консалтинговая компания опросила более 13 тысяч человек в 30 странах. Выяснилось, что россияне, в основном, пользуются цифровыми услугами для оплаты налогов и штрафов. А также используют их для поиска какой-либо официальной статистики, например, данных о дорожной ситуации.