Дни.ру провели опрос в соцсети ВКонтакте. В нем читателям было предложено проголосовать за тех знаменитостей, к которым они испытывают больше негативных эмоций.

"Дни.ру" провели опрос в соцсети ВКонтакте. В нем читателям было предложено проголосовать за тех знаменитостей, к которым они испытывают больше негативных эмоций.Пользователи соцсети могливыбрать из трех кандидатур. В антирейтинге приняли участие телеведущая, блогери экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева, король эпатажа, актер Никита Джигурдаи скандально известный своими зачастую разнузданными выходками артиста АлексейПанин.На вечер 12 марта местараспределились следующим образом. Больше всего негатива участница опросаиспытывают к Алексею Панину. На втором месте Джигурда, азакрывает тройку Водонаева.В комментариях читатели "Дни.ру"высказали свое отношение к указанным звездам в резкой форме. Многие сошлись вомнении, что "все трио" вызывает у них негативные эмоции, а не только безобразникПанин.Некоторые отметили, что имжаль, что в опросе не хватает поющей ведущей Ольги Бузовой и балерины АнастасииВолочковой. Но были и те, кто написал, что их из предложенной тройки звезд нераздражает никто. "Каждый по-своемукрасив, неповторим, каким бы ни был!" – высказалась одна из пользовательницсоцсети.Отмети, не устает эпатировать идразнить публику. Ранее в своем Instagramон заявил, что готов представить Украину на песенном конкурсе"Евровидение". Таким образом хочет восстановитьдружбу двух стран.