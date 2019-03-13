Дни.ру провели опрос в соцсети ВКонтакте. В нем читателям было предложено проголосовать за тех знаменитостей, к которым они испытывают больше негативных эмоций.
"Дни.ру" провели опрос в соцсети ВКонтакте. В нем читателям было предложено проголосовать за тех знаменитостей, к которым они испытывают больше негативных эмоций.
Пользователи соцсети могли
выбрать из трех кандидатур. В антирейтинге приняли участие телеведущая, блогер
и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева, король эпатажа, актер Никита Джигурда
и скандально известный своими зачастую разнузданными выходками артиста Алексей
Панин.
На вечер 12 марта места
распределились следующим образом. Больше всего негатива участница опроса
испытывают к Алексею Панину. На втором месте Джигурда, а
закрывает тройку Водонаева.
В комментариях читатели "Дни.ру"
высказали свое отношение к указанным звездам в резкой форме. Многие сошлись во
мнении, что "все трио" вызывает у них негативные эмоции, а не только безобразник
Панин.
Некоторые отметили, что им
жаль, что в опросе не хватает поющей ведущей Ольги Бузовой и балерины Анастасии
Волочковой. Но были и те, кто написал, что их из предложенной тройки звезд не
раздражает никто. "Каждый по-своему
красив, неповторим, каким бы ни был!" – высказалась одна из пользовательниц
соцсети.
Отмети, не устает эпатировать и
дразнить публику. Ранее в своем Instagram
он заявил, что готов представить Украину на песенном конкурсе
"Евровидение". Таким образом хочет восстановить
дружбу двух стран.