Приехать на Украину готовится бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Дата возвращения, правда, вызывает вопросы - это 1 апреля. Он рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.

Приехать на Украину готовится бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он заявил, что уже купил билет до Борисполя. Дата возвращения, правда, вызывает вопросы — это 1 апреля.Саакашвили уверен, что пограничники не захотят выполнять приказ Порошенко не пускать политика в страну. Он объясняет это тем, что действующий президент Украины на выборах не выйдет во второй тур.А вот где Саакашвили точно ждут, так это на родине. Но в Грузию, где его объявили в розыск, он возвращаться пока не собирается, сообщает "Россия 24".Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым."У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет — но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО".Саакашвили уверен, что потеря Крыма приведет к тому, что Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО.