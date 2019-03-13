Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет в
Киев. Лишенный украинского гражданства политик уверен в поражении Петра
Порошенко на выборах – и намерен развернуть бурную политическую деятельность в
Незалежной.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет в
Киев. Лишенный украинского гражданства политик уверен в поражении Петра
Порошенко на выборах – и намерен развернуть бурную политическую деятельность в
Незалежной.
Билет в Киев у Михаила Саакашвили на 1 апреля. Экс-президент
Грузии на низком старте – он готов отправиться на Украину сразу после оглашения
итогов президентских выборов. Политик уверен, что нынешний лидер Петр Порошенко
не выйдет во второй тур – следовательно, путь на Украину для политика будет
открыт.
В предвкушении своей поездки раскрыл
содержание приватных разговоров, которые он вел с президентом Украины. По
словам политика, Порошенко готовился разменять Крым на членство в Евросоюзе.
"Он мне сказал: знаешь, Миша, ты ж практически свыкся с
идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно также мы
должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет. Но зато мы это
поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", – приводит слова Михаила Саакашвили .
По словам , он заверил собеседника: Абхазия и
Южная Осетия обязательно вернутся под контроль Грузии – а вот Украину едва ли
примут в Евросоюз и НАТО, если Киев откажется от Крыма.
Экс-президент Грузии всеми силами пытается внести свой вклад
в предвыборную кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной едва ли не ежедневно выступает с "воспоминаниями". К
примеру, он на днях заступился за лидера "Батькивщины" Юлию
Тимошенко. При том, что за несколько недель до этого Саакашвили называл
оранжевую принцессу "кремлевской кукушкой".