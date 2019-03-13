Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет в Киев. Лишенный украинского гражданства политик уверен в поражении Петра Порошенко на выборах – и намерен развернуть бурную политическую деятельность в Незалежной.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет вКиев. Лишенный украинского гражданства политик уверен в поражении ПетраПорошенко на выборах – и намерен развернуть бурную политическую деятельность вНезалежной.Билет в Киев у Михаила Саакашвили на 1 апреля. Экс-президентГрузии на низком старте – он готов отправиться на Украину сразу после оглашенияитогов президентских выборов. Политик уверен, что нынешний лидер Петр Порошенконе выйдет во второй тур – следовательно, путь на Украину для политика будетоткрыт.В предвкушении своей поездки раскрылсодержание приватных разговоров, которые он вел с президентом Украины. Пословам политика, Порошенко готовился разменять Крым на членство в Евросоюзе."Он мне сказал: знаешь, Миша, ты ж практически свыкся сидеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно также мыдолжны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет. Но зато мы этопоменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", – приводит слова Михаила Саакашвили .По словам , он заверил собеседника: Абхазия иЮжная Осетия обязательно вернутся под контроль Грузии – а вот Украину едва липримут в Евросоюз и НАТО, если Киев откажется от Крыма.Экс-президент Грузии всеми силами пытается внести свой вкладв предвыборную кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной едва ли не ежедневно выступает с "воспоминаниями". Кпримеру, он на днях заступился за лидера "Батькивщины" ЮлиюТимошенко. При том, что за несколько недель до этого Саакашвили называлоранжевую принцессу "кремлевской кукушкой".