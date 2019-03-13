Появились слухи о неверности звезды сериала Мажор
актрисе Агате Муцениеце. Якобы, Павел Прилучный был супруге, снимаясь в сериале
В клетке.
Появились слухи о неверности звезды сериала "Мажор"
актрисе Агате Муцениеце. Якобы, Павел Прилучный был супруге, снимаясь в сериале
"В клетке".
Местом съемок сериала стал Калининград. Начались они в конце сентября
прошлого года. Как утверждают поклонники актера, там Павел Прилучный частенько
веселился в компании красивых девушек.
Пользователи Сети сообщили, что не раз видели артиста в обществе всегда разных
подружек, пока он снимался в сериале "В клетке". При этом отмечается,
что в это время Агата Муцениеце с детьми ждала Павла Прилучного дома.
"У меня есть немного инфы про
Прилучного. Кажется, это следующие Дакота и Соколовский. Когда он снимал сериал
в Калининграде, постоянно зависал в Премьер министре. Скупал у них все
презервативы и водил девушек в отель Radisson", – приводит слова пользователя
Сети Telegram-канал "Только никому" (орфография и пунктуация автора сохранены –
прим. ред.). Отметим, что это всего лишь слухи – официального подтверждения
измен артиста супруге нет.
Ранее общественность
обсуждала информацию о том, что якобы поднял руку на Агату
Муцениеце. Однако скандальная история не нашла в итоге точного подтверждения.
Сама актриса ранее объяснила,
что Прилучный в Калининграде на съемках, а в семье все хорошо и слухи о разводе
не имеют под собой оснований.
Напомним,
и Агата Муцениеце женаты семь лет. Они воспитывают двоих детей
– сына Тимофея и дочь Мию.