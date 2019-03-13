Появились слухи о неверности звезды сериала Мажор актрисе Агате Муцениеце. Якобы, Павел Прилучный был супруге, снимаясь в сериале В клетке.

Появились слухи о неверности звезды сериала "Мажор"актрисе Агате Муцениеце. Якобы, Павел Прилучный был супруге, снимаясь в сериале"В клетке".Местом съемок сериала стал Калининград. Начались они в конце сентябряпрошлого года. Как утверждают поклонники актера, там Павел Прилучный частеньковеселился в компании красивых девушек.Пользователи Сети сообщили, что не раз видели артиста в обществе всегда разныхподружек, пока он снимался в сериале "В клетке". При этом отмечается,что в это время Агата Муцениеце с детьми ждала Павла Прилучного дома."У меня есть немного инфы проПрилучного. Кажется, это следующие Дакота и Соколовский. Когда он снимал сериалв Калининграде, постоянно зависал в Премьер министре. Скупал у них всепрезервативы и водил девушек в отель Radisson", – приводит слова пользователяСети Telegram-канал "Только никому" (орфография и пунктуация автора сохранены –прим. ред.). Отметим, что это всего лишь слухи – официального подтвержденияизмен артиста супруге нет.Ранее общественностьобсуждала информацию о том, что якобы поднял руку на АгатуМуцениеце. Однако скандальная история не нашла в итоге точного подтверждения.Сама актриса ранее объяснила,что Прилучный в Калининграде на съемках, а в семье все хорошо и слухи о разводене имеют под собой оснований.Напомним,и Агата Муцениеце женаты семь лет. Они воспитывают двоих детей– сына Тимофея и дочь Мию.