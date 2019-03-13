Известный певец показал фото подросшего наследника
Никиты в Instagram. Сын Сергея Лазарева привел россиян в восторг.
Известный певец показал фото подросшего наследника
Никиты в Instagram. Сын Сергея Лазарева привел россиян в восторг.
В последнее время исполнитель стал все чаще
публиковать фотографии с ребенком. Так, Лазарева показал в своем микроблоге в
соцсети фотоколлаж из снимков сына, сделанных в рамках одной фотосессии.
"Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!"
– подписал фото отпрыска Сергей Лазарев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.). Поклонники артиста восхитились от снимков.
Фолловеры сделали сыну Сергея Лазарева
множество комплиментов. "Какой замечательный мальчик))", "Сладкий малыш",
"Чудный мальчик, как и его папа!!!", "Маленький "Джентльмен", "Очень милый сынок у Вас, Сергей", "Очень быстро они
растут. Здоровья сыночку!!!! Это самое главное", "Какое чудо!", "Очень
очаровательный, лучезарный мальчик!!!" – отметили в комментариях подписчики.
Многие сошлись во мнении,
что Никита очень похож на своего знаменитого папу. Некоторые выразили по этому
поводу противоположное мнение.
Напомним, малыш появился
на свет в 2014 году. Примечательно, что исполнитель несколько лет старался не
афишировать то, что у него появился наследник. Только в 2016 году репортеры
сняли с певцом на выходе из храма.Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что родила суррогатная мать.