Известный певец показал фото подросшего наследника Никиты в Instagram. Сын Сергея Лазарева привел россиян в восторг.

Известный певец показал фото подросшего наследникаНикиты в Instagram. Сын Сергея Лазарева привел россиян в восторг.В последнее время исполнитель стал все чащепубликовать фотографии с ребенком. Так, Лазарева показал в своем микроблоге всоцсети фотоколлаж из снимков сына, сделанных в рамках одной фотосессии."Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!"– подписал фото отпрыска Сергей Лазарев (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.). Поклонники артиста восхитились от снимков.Фолловеры сделали сыну Сергея Лазаревамножество комплиментов. "Какой замечательный мальчик))", "Сладкий малыш","Чудный мальчик, как и его папа!!!", "Маленький "Джентльмен", "Очень милый сынок у Вас, Сергей", "Очень быстро онирастут. Здоровья сыночку!!!! Это самое главное", "Какое чудо!", "Оченьочаровательный, лучезарный мальчик!!!" – отметили в комментариях подписчики.Многие сошлись во мнении,что Никита очень похож на своего знаменитого папу. Некоторые выразили по этомуповоду противоположное мнение.Напомним, малыш появилсяна свет в 2014 году. Примечательно, что исполнитель несколько лет старался неафишировать то, что у него появился наследник. Только в 2016 году репортерысняли с певцом на выходе из храма.Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что родила суррогатная мать.