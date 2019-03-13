Стало известно, что состояние популярной российской певицы Юлии Началовой остается тяжелым. Сообщается, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стало известно, что состояние популярной российской певицы Юлии Началовой остается тяжелым. Сообщается, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Менеджер певицы Владимир Белов отказался давать комментарии, сказав, что "ничего не произошло", передает РЕН ТВ."Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию".Ранее певицу в крайне тяжелом состоянии поместили в реанимацию одной из московских клиник. Сообщалось, что у Началовой резко поднялся уровень сахара в крови на фоне хронического заболевания.Известно, что Юлия несколько лет страдает подагрой, лекарства от которой не существует.Ранее сама исполнительница опровергла информацию о госпитализации, сообщив по телефону, что находится в Риме.Позже пиар-менеджер Началовой Анна Исаева сделала официальное заявление о том, что госпитализация исполнительницы плановая и она "проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы".